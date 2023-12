Smooth Rock Ventures Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Im Fall von Smooth Rock Ventures wird das Unternehmen anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt einen Wert von 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Smooth Rock Ventures somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Smooth Rock Ventures bei 0,08 CAD und ist damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -11,11 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.