Smooth Rock Ventures Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Smooth Rock Ventures-Aktie wird durch technische Analyse und Stimmungsindikatoren bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,09 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,11 CAD liegt, was einer Abweichung von +22,22 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,1 CAD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smooth Rock Ventures-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies gilt sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für den Zeitraum von 25 Tagen. Das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Smooth Rock Ventures, weshalb sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet werden. Insgesamt erhält die Smooth Rock Ventures-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse und den Stimmungsindikatoren.