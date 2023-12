Smooth Rock Ventures Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Smooth Rock Ventures ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, wodurch der allgemeine Konsens als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Smooth Rock Ventures-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,09 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,08 CAD liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -11,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 0,07 CAD liegt und somit über dem letzten Schlusskurs (+14,29 Prozent), ergibt sich eine "gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Smooth Rock Ventures-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "neutralen" Rating versehen.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Smooth Rock Ventures wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Smooth Rock Ventures liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "neutral" führt.