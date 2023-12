Smoore International Holdings Ltd Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Smoore in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Smoore diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Smoore liegt bei 40,91 und wird daher als "Neutral" betrachtet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Smoore derzeit auf 8,03 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,5 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,05 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,47 HKD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.