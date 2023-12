Smoore International Holdings Ltd Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Smoore-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,25 HKD um 21,09 Prozent unter dem GD200 von 7,92 HKD liegt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 6,41 HKD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand nur -2,5 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Smoore als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 62,5 und weist somit weder überkaufte noch -verkaufte Signale auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen über Smoore geäußert wurden. Auch die vorherrschenden Themen waren hauptsächlich negativ, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Smoore-Aktie ein "Neutral"-Rating.