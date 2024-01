Smoore International Holdings Ltd Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit verstärkt über die Aktie von Smoore diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Smoore beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Stimmung bezüglich Smoore anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz die übliche Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Smoore in diesem Punkt also auch die Einstufung als "Neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Smoore liegt bei 51,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 58,42 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Smoore aktuell bei 7,88 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 6,5 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -17,51 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist hingegen eine Differenz von +1,09 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also ebenfalls "Neutral".