Smiths Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Smiths verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um 1,22 Prozent, was zu einer Underperformance von -6,47 Prozent für Smiths führte. Der gesamte "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,23 Prozent, wobei Smiths um 7,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Smiths insgesamt 3 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 12,98 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Smiths in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Smiths als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.