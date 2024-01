Smiths Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Smiths-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 1625,34 GBP aufgewiesen. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1690,5 GBP verzeichnet, was einem Unterschied von +4,01 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1670,83 GBP liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +1,18 Prozent nah am gleitenden Durchschnitt, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Somit erhält die Smiths-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Smiths derzeit einen Wert von 2,45 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. In der "Industriekonglomerate"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -1, wodurch die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Smiths liegt bei 89,62, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,48 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Langfristig gesehen wird die Smiths-Aktie von Analysten positiv bewertet, wobei 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind. Auch das Kursziel der Analysten von 1846,67 GBP deutet auf eine positive Performance von 9,24 Prozent hin. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.