Smiths Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die britische Firma Smiths wird in Bezug auf ihre Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate als niedriger bewertet. Mit einer Dividende von 2,45 % liegt Smiths 1,82 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,27 %, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Smiths-Aktie ein Durchschnitt von 1634,01 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1680 GBP, was einem Unterschied von +2,81 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1632,39 GBP) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt einen Unterschied von +2,92 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Smiths-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smiths 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt ein KGV von 164 aufweisen. Damit ist Smiths aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie die Einschätzung "Gut" von der Redaktion.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass Smiths langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".