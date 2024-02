Smiths Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Smiths Group":

Die aktuelle Dividendenrendite der Smiths-Aktie liegt bei 2,45 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate einen niedrigeren Ertrag von 1,77 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Industrie" weist die Smiths-Aktie eine Rendite von -7,16 % auf, was mehr als 10 % unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 1,49 % in den letzten 12 Monaten, wobei die Smiths-Aktie mit 8,66 % deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smiths-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 57,63 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Smiths-Aktie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Smiths-Aktie von 1644,5 GBP als "Neutral" bewertet, da er nur 0,94 % vom GD200 entfernt liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1676,19 GBP auf, was zu einem Abstand von -1,89 % führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt.

Zusammenfassend zeigt die Bewertung auf Basis von 50 und 200 Tagen, dass der Kurs der Smiths-Aktie als "Neutral" einzustufen ist.