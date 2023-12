Smith &ephewS Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie von Smith & Nephew wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 56,55, was 59 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 35,48 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die fundamentale Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Smith & Nephew mit 2,65 Prozent 1,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analystenbewertungen der Smith & Nephew-Aktie zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 3 Bewertungen abgegeben wurden, wovon 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Kurzfristig gesehen liegen 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was dazu führt, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 1299,33 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 23,22 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Smith & Nephew derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1122,87 GBP, während der Kurs der Aktie (1054,5 GBP) um -6,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 984,24 GBP, was einer Abweichung von +7,14 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Smith &ephewS kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Smith &ephewS jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Smith &ephewS-Analyse.

Smith &ephewS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...