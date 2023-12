Smith &ephewS Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Smith & Nephew als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Smith & Nephew-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,79, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking ist daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" zu bewerten.

Im Vergleich zur Aktienkursentwicklung in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielte Smith & Nephew in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,17 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Rückgang von -22,29 Prozent bei ähnlichen Aktien, was bedeutet, dass Smith & Nephew eine Outperformance von +16,11 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,53 Prozent, und Smith & Nephew übertraf diesen Durchschnittswert um 10,35 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Smith & Nephew. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch 4 schlechte Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Zudem ist zu beachten, dass das Internet Stimmungen verstärken oder verändern kann. In Bezug auf Smith & Nephew wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.