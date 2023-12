Smith &ephewS Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie von Smith & Nephew wird mithilfe verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 1120,83 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1044,5 GBP deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 989,87 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt dies eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Smith & Nephew in diesem Punkt also eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56, was 59 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 35. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.