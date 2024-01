Smith & Wesson Brands Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum bewertet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI-Wert von Smith & Wesson Brands liegt derzeit bei 39,78, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,31 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Smith & Wesson Brands diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Smith & Wesson Brands jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für diese Aktie gezeigt. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Smith & Wesson Brands in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smith & Wesson Brands derzeit bei 12,82 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 13,64 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,4 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50, der sich auf die vergangenen 50 Tage bezieht, liegt derzeit bei 13,69 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.