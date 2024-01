Smith & Wesson Brands Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Smith & Wesson Brands-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI basiert auf den Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt aktuell bei 65, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 53 anzeigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smith & Wesson Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,77 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 13,4 USD weicht um +4,93 Prozent davon ab. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,62 Prozent). Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung in Bezug auf Smith & Wesson Brands. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen im Mittelpunkt, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Smith & Wesson Brands hat sich in den letzten Wochen jedoch negativ verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nimmt ab. Beide Faktoren führen zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, eine gute Anleger-Stimmung, aber ein negatives Sentiment und Buzz. Diese verschiedenen Faktoren spiegeln die gemischte Situation rund um die Smith & Wesson Brands-Aktie wider.