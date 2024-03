Smith & Wesson Brands Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild für Smith & Wesson Brands in den letzten Tagen. Die Investoren waren insgesamt neun Tage lang positiv gestimmt und nur an vier Tagen negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Smith & Wesson Brands daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Smith & Wesson Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 13,18 USD, was 33,31 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 17,57 USD liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, mit einem Wert von 13,71 USD und einem Schlusskurs, der 28,15 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating, basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Smith & Wesson Brands in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass über Smith & Wesson Brands unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Smith & Wesson Brands-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 2,2 und für den RSI25 von 21,7, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Smith & Wesson Brands basierend auf der Analyse der Anlegerstimmung, der technischen Entwicklung, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index ein insgesamt "Gut"-Rating.