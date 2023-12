Smith, Nephew Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Smith & Nephew hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt, wobei die Rendite um mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -16,95 Prozent, während Smith & Nephew mit 10,78 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Smith & Nephew-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1116,99 GBP liegt, was einem Unterschied von -3,85 Prozent zum letzten Schlusskurs von 1074 GBP entspricht und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 1000,4 GBP, was einem Anstieg von +7,36 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht, und somit zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smith & Nephew-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Smith & Nephew eingestellt waren, mit einer überwiegend positiven Diskussion in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium zustande kommt. Insgesamt erhält Smith & Nephew von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.