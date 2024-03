Smith, Nephew Aktie: Immer mit der Ruhe

Das britische Unternehmen Smith & Nephew wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,66 für die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine Überbewertung um etwa 54 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der fundamentalen Ebene.

In Bezug auf Stimmung und Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Smith & Nephew, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Stimmung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1039 GBP der Smith & Nephew-Aktie etwa -4,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,51 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Smith & Nephew in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -20,35 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,17 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Smith & Nephew mit -23,75 Prozent um 17,57 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in Bezug auf die Branchenvergleichs-Performance.