Smith, Nephew Aktie: Eine neue Chance!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Smith & Nephew diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Smith & Nephew beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf analytischer Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Smith & Nephew als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI liegt bei 57,55, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Smith & Nephew derzeit ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1116,36 GBP, während der Kurs der Aktie bei 1071,5 GBP um -4,02 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1002,84 GBP, was einer Abweichung von +6,85 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Analysten bewerten die Smith & Nephew-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 21,26 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Smith & Nephew eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

