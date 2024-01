Smith-Midland Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Smith-midland-Aktie beträgt aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergibt eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität im Netz als weicher Faktor berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Smith-midland eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Smith-midland eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Smith-midland eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smith-midland-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,28 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 40,57 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +82,09 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von +35,64 Prozent und damit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Smith-midland-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Smith-Midland-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Smith-Midland jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Smith-Midland-Analyse.

Smith-Midland: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...