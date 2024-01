Smith-Midland Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Smith-midland als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 45,92, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der Wert für den RSI25 bei 40,19 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smith-midland-Aktie bei 22,82 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 39,82 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt somit +74,5 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 31,94 USD, was einen Abstand von +24,67 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Smith-midland in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Smith-midland langfristig unterdurchschnittlich war und daher die Bewertung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht".