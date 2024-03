Mit Smith Micro Software wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Die Smith Micro Software-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Abwärtstrend verzeichnet, wobei der aktuelle Kurs von 0,34 USD um 66,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,7 USD eine Abweichung von -51,43 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Smith Micro Software ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -2,19 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Smith Micro Software hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,13 Prozent verzeichnet, während ähnliche Unternehmen aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 2,94 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -74,08 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine Rendite von 2,09 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen 73,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smith Micro Software einen Wert von 72 auf, während der Branchendurchschnitt bei 55 liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Titel überbewertet ist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Smith Micro Software somit in verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung, was auf eine anhaltende Schwäche des Unternehmens hinweist.