Smith Micro Software Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Smith Micro Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,09 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,74 USD weicht somit um -32,11 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,81 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite der Smith Micro Software-Aktie mit -73,02 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors. Die "Software"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,39 Prozent erzielt, jedoch liegt Smith Micro Software mit 69,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Smith Micro Software-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt -2. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.