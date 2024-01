Smith Micro Software Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktie von Smith Micro Software weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten unrentabel ist und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

In den sozialen Medien wurde Smith Micro Software in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da in den Kommentaren vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet weist die Aktie von Smith Micro Software ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 59 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie von Smith Micro Software weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen neutral Bewertungen auf, was bedeutet, dass keine starken Schwankungen zu erwarten sind.

Insgesamt erhält die Aktie von Smith Micro Software daher in allen genannten Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung, den fundamentalen Gesichtspunkten und dem Relative-Stärke-Index.