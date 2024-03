Smith Micro Software Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Dividende von Smith Micro Software weist eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Software" wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Smith Micro Software spiegeln gemischte Stimmungen und Einschätzungen wider. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Daraus ergibt sich für die Redaktion die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse. Der RSI von Smith Micro Software liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 79,71 auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Smith Micro Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 918,29 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -989,43 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 495,31 Prozent, wobei Smith Micro Software um 566,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.