Smith Micro Software Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Smith Micro Software hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,35 USD erreicht, was einem Rückgang um -45,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Diese Entwicklung wird kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -64,65 Prozent, wodurch die Gesamtbewertung aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,7 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 69 liegt. Dies deutet auf eine relative Teuerung der Aktie hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet die Smith Micro Software im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 2,18 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Somit wird die Rendite als niedrig bewertet und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Aktienkurs der Smith Micro Software verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,13 Prozent, während vergleichbare Aktien der "Software"-Branche im Durchschnitt um 911,86 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -983 Prozent führt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 492,46 Prozent hatte, lag die Smith Micro Software um 563,59 Prozent darunter. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.