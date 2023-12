Smith Micro Software Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse der Smith Micro Software zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,16 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,81 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30,17 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,94 USD, was zu einem Abstand von -13,83 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Smith Micro Software zeigt sich hingegen positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurde in den letzten Tagen weder überwiegend positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien erscheint die Aktie als "teuer", da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 72,7 liegt, was 19 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Software" liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorlagen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Aktualisierungen, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3,88 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

Insgesamt erhält die Smith Micro Software-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.