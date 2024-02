Smith Micro Software Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Die Aktie von Smith Micro Software wird als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 72,7 liegt, was einem Abstand von 23 Prozent zum Branchen-KGV von 59,31 entspricht. Diese fundamentale Bewertung führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smith Micro Software bei 1,08 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,81 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -25 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 liegt bei 0,81 USD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Smith Micro Software, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Analystenbewertungen zeigt, dass diese überwiegend positiv ausfallen, mit 2 "Gut"-Bewertungen und keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,88 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 378,4 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung basierend auf dieser Analyse.

Insgesamt erhält Smith Micro Software daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.