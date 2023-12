Smith Micro Software Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Smith Micro Software verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -60,93 Prozent, was mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von 5,78 Prozent, liegt der Aktienkurs von Smith Micro Software mit 66,71 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Smith Micro Software eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht" zugeordnet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smith Micro Software liegt derzeit bei 72, was bedeutet, dass die Börse 72,7 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 19 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt im Bereich "Software" von 61, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Grundlage des KGV erhält.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich bei Smith Micro Software ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -2,29 Prozent zum Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.