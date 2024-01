Smit-Anleger sollten sich noch gedulden!

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Smit in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Smit bei 35,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Dividendenrendite von Smit liegt derzeit bei 0,61 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,47 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentaler Hinsicht wird Smit als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,12 liegt, was einem Abstand von 98 % gegenüber dem Branchen-KGV von 53,84 entspricht. Auf dieser Basis wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.