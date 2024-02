Smit Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Smit-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,65 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,6 % als niedrig einzustufen ist. Das führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Smit-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,62 % erzielt, was 0,73 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich ("Elektronische Geräte und Komponenten") liegt die mittlere jährliche Rendite bei -20,75 %, und Smit liegt aktuell 0,13 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smit-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1,75 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,54 HKD liegt, was einer Abweichung von -12 % entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1,66 HKD, was einer Abweichung von -7,23 % entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz lassen daher auf ein "Neutral"-Rating schließen.