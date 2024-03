Smit Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Smit diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete Smit in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,62 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -1,75 Prozent im Branchenvergleich dar, da der Durchschnittsrückgang in dieser Branche bei -18,87 Prozent liegt. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -18,8 Prozent, wobei Smit um 1,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese vergleichbare Rendite führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht wird Smit im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,01, was einen Abstand von 98 Prozent zum Branchen-KGV von 51,58 bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Smit-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,69 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,53 HKD (-9,47 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 1,6 HKD, und somit liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-4,38 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Smit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.