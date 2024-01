Smit Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Bewertung der Smit-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) ist aus fundamentalen Gründen als unterbewertet anzusehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,12, was einem erheblichen Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,58 entspricht. Diese fundamentale Bewertung führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Smit derzeit einen Wert von 0,61 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Smit-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse wird festgestellt, dass der aktuelle Kurs der Smit bei 1,7 HKD liegt, was einer Entfernung von -5,56 Prozent vom GD200 (1,8 HKD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,68 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,19 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Smit-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.