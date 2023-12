Smit Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Smit-Aktie zeigt positive Tendenzen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt bei 1,81 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +10,5 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,65 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +21,21 Prozent ergibt und somit ebenfalls zu einem positiven "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI (16,18 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (29,59 Punkte) deuten darauf hin, dass die Smit-Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer erneuten positiven Bewertung der Aktie.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung gegenüber der Smit-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich die Smit-Aktie als unterbewertet, mit einem aktuellen KGV von 1,12 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,81. Dies führt zu einer weiteren positiven "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält die Smit-Aktie positive Bewertungen auf der Grundlage der technischen Analyse, des RSI und der fundamentalen Kriterien, und die Anleger-Stimmung bleibt neutral.