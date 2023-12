SmileDirectClub Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smiledirectclub-Aktie mit einem Wert von 33,33 als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI 25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet jedoch auf eine überkaufte Situation hin, weshalb hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs eine Distanz zum GD200 von -98 Prozent und zum GD50 von -76,67 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Daher wird die Aktie von Smiledirectclub im Hinblick auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.