SmileDirectClub Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Smiledirectclub liegt derzeit bei 86,96, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 81, was ebenfalls als Signal für eine überkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung für Smiledirectclub hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In den letzten zwei Wochen wurde Smiledirectclub von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Schlecht" für den Wert.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smiledirectclub bei 0,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs 0,004 USD beträgt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -98,92 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 0,04 USD und einem Abstand von -90 Prozent auf die "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.