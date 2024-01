Smg European Recov. tut es schon wieder?

Bei Smg European Recovery Spac gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positiv noch negativ, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Aktie von Smg European Recovery Spac. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln das negative Stimmungsbild wider. Die Mehrheit der Kommentare der letzten Wochen war negativ, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der Schlusskurs der Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 10,22 EUR. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 9,05 EUR, was einem Unterschied von -11,45 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin und erhalten daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend wird die Aktie von Smg European Recovery Spac in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Schlecht" bewertet.