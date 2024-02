Smg European Recov. Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Wir betrachten den RSI von Smg European Recovery Spac für die letzten 7 Tage und auch den RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Smg European Recovery Spac eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Diskussionsintensität der Aktie als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Wertung für Smg European Recovery Spac.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments für das Unternehmen Smg European Recovery Spac.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Aktie bei 10,08 EUR verortet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 9,3 EUR liegt und somit einen Abstand von -7,74 Prozent aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird als "Neutral" eingestuft, da die Aktie derzeit eine Differenz von -2,11 Prozent aufweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".