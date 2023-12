Smg European Recov. Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Smg European Recovery Spac haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Smg European Recovery Spac erreicht sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage die Ausprägung von 100, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend negativ über Smg European Recovery Spac berichtet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -9,18 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -8,37 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Smg European Recovery Spac daher eine schlechte Bewertung sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch in der technischen Analyse.