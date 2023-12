Smg European Recov. Aktie: Füße still halten!

Die Smg European Recovery Spac-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,25 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,2 EUR, was einem Unterschied von -0,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smg European Recovery Spac liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in sozialen Medien und im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Smg European Recovery Spac-Aktie durchschnittlich sind. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Smg European Recovery Spac-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls nur eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und der Buzz in sozialen Medien sowie die Anlegermeinungen insgesamt zu der Bewertung "Neutral" für die Smg European Recovery Spac-Aktie führen.