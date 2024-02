Smg European Recov. Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Analyse von Smg European Recovery Spac zeigt, dass in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,09 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,3 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 9,56 EUR, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".