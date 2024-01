Smg European Recov. Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Smg European Recovery Spac liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 77,5 und wird daher als Indikator für eine negative Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Smg European Recovery Spac-Aktie beträgt derzeit 10,19 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,7 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,96 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Smg European Recovery Spac anhand trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Nach Analyse sozialer Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Smg European Recovery Spac-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.