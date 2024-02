Smg European Recov. Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Smg European Recovery Spac zeigt, dass der aktuelle Kurs von 9,3 EUR eine Entfernung von -7,65 Prozent vom GD200 (10,07 EUR) hat. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 9,47 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,8 Prozent beträgt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Smg European Recovery Spac-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Aktie der Smg European Recovery Spac. Der RSI7 beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 16,67 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Smg European Recovery Spac eher neutral diskutiert, jedoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen zu verzeichnen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Smg European Recovery Spac daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.