Smartvalue Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Anleger-Stimmung für Smartvalue ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu dieser neutralen Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Smartvalue-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 397,5 JPY lag. Der letzte Schlusskurs betrug 415 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch ein positives Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag. Insgesamt erhält Smartvalue daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für Smartvalue, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Smartvalue-Aktie liegt bei 64,81, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für Smartvalue basierend auf den Anleger-Stimmungen, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie dem Relative Strength Index.