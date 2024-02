Smartvalue Aktie: Alles völlig egal!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten von Smartvalue haben die sozialen Plattformen auf Kommentare hin untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Smartvalue diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Smartvalue-Aktie derzeit bei 395,53 JPY und erhält damit die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 420 JPY aus dem Handel ging und einen Abstand von +6,19 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 414,7 JPY, was einer Differenz von +1,28 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität und eine kaum vorhandene Änderung der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Smartvalue bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Smartvalue-Aktie liegt bei 34, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (42,71) führt zu einer ähnlichen Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Smartvalue.