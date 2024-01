Smartspace Software Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Smartspace Software wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Smartspace Software-Aktie als überkauft eingestuft wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 28,46, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Interesse rund um Aktien können wichtige Indikatoren sein. Für Smartspace Software zeigt die Anzahl der Diskussionen im Internet eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Smartspace Software scheint kaum Veränderungen zu zeigen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat sich die Smartspace Software mit einer Rendite von 77,22 Prozent deutlich besser entwickelt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite von Smartspace Software mit 85,86 Prozent weit über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für die Smartspace Software-Aktie fällt ebenfalls positiv aus. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren alle "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 125 GBP, was ein Aufwärtspotential von 92,31 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Smartspace Software somit überwiegend positive Bewertungen in den verschiedenen Kategorien der Analyse.