Smartspace Software Aktie: So kann es weitergehen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Smartspace Software. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung war jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Smartspace Software in den letzten 12 Monaten eine outperformance von +3,06 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance mit 1,55 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben der Smartspace Software in den letzten 12 Monaten einmal eine "Gut"-Einschätzung gegeben, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Langfristig wird der Titel daher auch von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 78,57 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 125 GBP. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.