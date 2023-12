Smartspace Software Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Smartspace Software-Aktie ist positiv, wie aus einer Analyse hervorgeht. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die behandelten Themen waren überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch Analysten schätzen die langfristige Perspektive der Aktie positiv ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 positive Bewertung, keine neutrale und keine negative. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 125 GBP, was einer Erwartung von 273,13 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 40,81 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,5 GBP liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch aus dem GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 39,9 GBP lag. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

