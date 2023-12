Smartspace Software Aktie: Der Knaller!

Die fundamentale Analyse ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In diesem Zusammenhang ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein entscheidender Faktor. Smartspace Software weist ein KGV von 35,11 auf, was deutlich unter dem Branchenmittel von 106,73 liegt. Dies zeigt eine Unterbewertung um 67 Prozent an, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Smartspace Software. Dies führt zu einer negativen Differenz von -13,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen". Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Smartspace Software als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Smartspace Software festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Smartspace Software daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Anhand der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Smartspace Software-Aktie ein Durchschnitt von 42,33 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 70 GBP, was einem Unterschied von +65,37 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 46,13 GBP liegt der letzte Schlusskurs um +51,75 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Smartspace Software daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.