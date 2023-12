Smartspace Software Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Softwareunternehmen Smartspace Software wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt einem Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Smartspace Software aus dem letzten Monat.

Die Kursprognose für das Unternehmen liegt bei 125 GBP pro Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von 78,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung gemäß der Analyse der Meinungen der Analysten. Smartspace Software erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Smartspace Software derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 20 überverkauft ist. Dies wird als positives Signal bewertet. Wenn man den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft gilt. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Smartspace Software in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" schneidet Smartspace Software mit einer Rendite von -10,47 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 2,33 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.